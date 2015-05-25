Во вторник во Владивостоке и в Приморье ожидается дождливая погода

Во вторник, 26 июня, во Владивостоке и в Приморье ожидается дождливая погода.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, сегодня на погоду прибрежных и восточных районов Приморского края усилилось влияние антициклона, вновь установившегося над акваторией Охотского моря. Прошедшей ночью он еще добавил холода северо-восточным районам, где температурный фон не превысил +4...+6 градусов (на остальной территории было +7...+15 °С). Днем в восточной половине края сохранится повышенный фон атмосферного давления, осадков не ожидается. К западным границам с территории Китая подойдут фронтальные разделы, здесь местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха +20...+26 °С, на побережье +13...+18 °С.

Во вторник, 26 июня, под влияние фронтальных разделов попадут и другие районы края. Местами пройдут дожди различной интенсивности. Температура воздуха ночью в западной половине повысится на 2-4 градуса, в восточной — существенно не изменится. Днем по-прежнему будет теплее вдали от моря.

Сегодня во Владивостоке облачно, вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха +14...+17 градусов. Завтра облачно, небольшой, утром и днем временами умеренный дождь. Температурный фон существенно не изменится, +14...+17 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]