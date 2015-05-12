Эта рабочая неделя в Приморье будет дождливой

В начале недели Приморье будет находиться в зоне влияния фронтальных разделов. Пройдут дожди различной интенсивности.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, в среду ночью, как и предполагалось ранее, с северо-запада Желтого моря на Японское море выйдет циклон, который будет смещаться южнее побережья Приморья. На юге и юго-востоке края под его влиянием местами возможен сильный дождь.

В дальнейшем сохранится неустойчивый характер погоды. Над северо-востоком Китая и югом Амурской области будет кружить малоподвижный циклон, из системы которого время от времени к Приморью будут выходить облачные спирали, обуславливая в Приморье дожди разной интенсивности, в отдельных районах с грозами.

Температурный фон во вторник ночью +11...+16, на северо-востоке края +1...+6 , в дальнейшем ожидается повышение на 3 — 5 градусов. Днем температура воздуха ожидается +22...+29 °С, на побережье +13...+21 °С.

Во Владивостоке в первой половине недели временами небольшой и умеренный дождь при преобладании свежего юго-восточного ветра. Ночные температуры в диапазоне +12...+15 °С, дневные — +15...+17 °С. Днем в среду в облаках появятся разрывы, дождь прекратится, воздух прогреется до +18...+21 °С. Во второй половине недели во Владивостоке, скорее всего, в ночные и утренние часы будет наблюдаться туман, временами с моросью и вновь станет прохладнее, +15...+17 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]