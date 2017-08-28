Во Владивостоке приводят в порядок дорогу на Шамору
Девять километров уже заасфальтированы на краевой дороге Владивосток–Артем в районе бухты Шамора. Работы идут в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Работы на «горностаевской» трассе идут как до, так и после бухты Шамора. Всего на этой дороге будет отремонтировано 19 километров, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края. До поворота на Шамору, в районе Щитовой, уже уложено два слоя асфальтобетона на девяти километрах.
Завершить ремонт на заасфальтированных участках, дорожникам остается провести отсыпку обочин и нанести разметку. Выполнить эти работы планируют в течение двух недель.
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье в этом году отремонтируют более 50 километров краевых дорог. Работы идут на пяти трассах: Владивосток–Находка–Порт Восточный, Раздольное–Хасан, Владивосток–Артем (вдоль Уссурийского залива), подъезд к аэропорту и к станции Угольная. Всего на территории Владивостокской агломерации в этом году отремонтируют 87 километров дорог.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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