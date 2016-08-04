Прямую трансляцию «Крыльев Востока» в Приморье покажут на телеканале «Восток-24»

Прямая трансляция с места события позволит увидеть красочное шоу всем жителям региона. Телевизионные камеры будут снимать мероприятие по всему периметру набережной Цесаревича, таким образом, зритель не упустит ни один момент праздника. На телеканале “Восток-24” трансляция будет идти с 22.00.

Кроме того, как сообщили в администрации края, все желающие смогут посмотреть фейерверк, которым завершится праздник, с нескольких площадок во Владивостоке. Это видовые площадки: Орлиная сопка, Проспект Красоты, спуск с Фуникулера на улицу Суханова, а также смотровая площадка Мариинского театра.

Напомним, праздник для выпускников края и их родителей «Крылья Востока» пройдет в Приморье впервые 30 июня на набережной Цесаревича. На мероприятие приглашены более 11 тысяч приморцев – выпускники и их родители. С 19.00 до 22.00 - концертная программа. Далее запланировано уникальное световое шоу в акватории бухты Золотой Рог, в котором будут задействованы плавучий док и водные экраны, а также парусник «Паллада». Завершится праздник в 22.30 праздничным салютом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]