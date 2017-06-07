Анонс на 26 июня
26 июня в 12.00 во Владивостоке возле главного фонтана на Спортивной набережной пройдет уличная социальная акция «Защити свою жизнь».
26 июня в 17.00 во Владивостоке в библиотеке им. А. М. Горького (ул. Некрасовская, 59а) – творческая встреча с композитором Владимиром Синенко и поэтом Светланой Плахутиной.
26 июня в 14.00 в выставочном зале галереи «МЦ» (остров Русский, п. Аякс, ДВФУ, корпус 25 – Медицинский центр ДВФУ, 2 этаж, воздушный переход между корпусами) - вернисаж выставки художественной фотографии «Владивосток, с любовью!».
26 июня в 19.00 во Владивостоке в библиотеке "Бук" (ул. Светланская, 55) – лекция Антона Кротова «Теплая зимовка: лето 12 месяцев в году».
26-28 июня во Владивостоке, с/к «Арена спорта» (ул. Володарского, 3а) - Первенство ПРОГО «Динамо» по боксу среди силовых структур, спортсмены 18 лет и старше. Открытие 26 июня в 14.00. Начало ежедневно в 14.00.
26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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