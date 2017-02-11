Автомобилисты Владивостока заплатят свыше 500 тысяч рублей за парковку на газонах
С начала 2018 года во Владивостоке 398 владельцев автомобилей привлечены к административной ответственности за парковку транспортного средства на газонах. На сегодня общая сумма наложенных штрафов составляет 525 500 рублей. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на пресс-службу адмниистрации краевого центра.
Напомним, парковка и стоянка автомобилей на газонах запрещены муниципальным правовым актом № 212-МПА «Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений во Владивостоке».
После самовольно организованных стоянок на придомовых территориях газоны и клумбы, высаженные собственниками домов, практически не поддаются восстановлению. А стоимость восстановления одного квадратного метра газона на общественной территории составляет более полутора тысяч рублей.
За нарушение правил предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа. В соответствии со ст. 7.21 Закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае» штраф составляет для физических лиц от 1 до 3 тыс. руб., должностных – от 5 до 10 тыс. руб., юридических лиц – от 50 до 80 тыс. руб.
Контроль над соблюдением правового акта осуществляют специалисты администрации Владивостока, уполномоченные составлять протоколы, а к ответственности привлекают административные комиссии. Поучаствовать в сохранении зелёных насаждений могут и жители города.
Для оперативного пресечения правонарушений и последующего принятия мер горожане могут направлять свои обращения на официальный сайт Управления МВД России по Приморскому краю 25.мвд.рф. В разделе «Прием обращений» необходимо выбрать подразделение, на территории которого совершено административное правонарушение, в данном случае это «УМВД России по г. Владивостоку».
Также в случае обнаружения незаконной парковки владивостокцы могут направлять свои обращения на официальный сайт администрации Владивостока vlc.ru в раздел «Интернет-приемная».
Если вы стали свидетелем парковки на зелёной зоне, можете зафиксировать факт правонарушения и направить фотоматериалы с указанием даты и места нарушения в администрацию Владивостока. Обращения граждан в администрацию города могут быть поданы в письменной форме, лично, по почте, с помощью факса и через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте администрации Владивостока в сети Интернет. Ваше обращение будет рассмотрено, а нарушитель – привлечён к административной ответственности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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