Юные футболисты решили поддержать сборную России матчем в "городе детства"

Сегодня, 25 июня, сборные России и Уругвая сыграют в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Матч начнётся в полночь по владивостокскому времени. В поддержку нашей команды юные приморские футболисты вышли на поле. Матч прошёл в «городе детства». Побывала в нем наша съемочная группа и узнала, какая приморская команда играет под цветами испанского клуба и носит его название. Подробности смотрите сегодня, 25 июня, в 18.40 в программе «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]