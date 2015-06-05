Девушка в "разлетайке" пропала в Приморье

20-летняя Елена Иванова, проживающая в Артеме, 24 июня в 14.30 ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на паблик Инстаграма dpskontrol_125rus.

Приметы: рост 165-167 см., худощавого телосложения.

Была одета: летнее платье (разлетайка) серо-белого цвета, туфли черные на шнурках.

Кому что-либо известно о местонахождении Елены, просьба сообщить по телефону: 8 924 438 60 53.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]