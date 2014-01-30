Системы экстренного оповещения проверят в Приморье

Комплексная техническая проверка с включением сирен и уличных громкоговорителей пройдет в Приморье в четверг, 28 июня с 11.00 до 12.00.

Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, техническая проверка проводится для поддержания региональной автоматизированной системы централизованного оповещения в постоянной готовности к использованию. В ходе проверки определяется степень готовности систем оповещения всех 34 муниципальных образований края к использованию в случае угрозы ЧС.

Специалисты добавили, что сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных автомобилей включаются при угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства.

В учреждении напомнили, что при получении сигнала «Внимание всем» необходимо включить телевизор и радиоприемник для прослушивания экстренного сообщения. Сообщения о ЧС и о том, как действовать в этом случае населению передаются по телевизионным каналам “Россия 1”, “Общественное телевидение Приморья”, по каналам кабельного телевидения компании “Подряд” и каналам радиовещания радиостанций “Радио России” и «Маяк». По окончании звукового сигнала «Внимание всем» по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения. Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен – это сигнал «Внимание всем». Услышав его, не надо пугаться, необходимо дождаться разъяснения его причины. Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки, запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет.

Если Вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и услышите сигнал «Внимание всем», прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, остановите станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии.

Если Вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали сигнал «Внимание всем», то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации.

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «Внимание всем» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]