Житель Владивостока осужден за незаконный оборот наркотических средств
Первореченским районным судом Владивостока осужден местный житель за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на специалиста прокуратуры Первореченского района Владивостока, преступление совершено в январе 2018 года в районе дома № 7 по ул. Нефтеветка в г. Владивостоке.
Фигурант, зная о том, что на территории Российской Федерации запрещен незаконный оборот наркотических средств, предвидя наступление общественно-опасных последствий, осознавая противоправность своих действий, имел в распоряжении наркотическое средство – смесь, содержащую производное N – метилэфедрона – 1-фенил-2-(1-пирролидинил) пентан-1-он массой не менее 9,06 грамма, что является крупным размером.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, следует отметить, что фигурант осуществлял трудовую деятельность в образовательном учреждении в должности учителя истории и обществознания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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