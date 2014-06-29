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Команда «Приморье» завоевала Кубок Европейских чемпионов по бадминтону

Команда «Приморье» завоевала Кубок Европейских чемпионов по бадминтону

Фото: Администрация Приморского края

Бадминтонная команда «Приморье» одержала победу в Кубке Европейских чемпионов, который завершился 23 июня в Польше. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, за победу в этом турнире боролись 14 лучших команд Европы, каждая из которых является чемпионом своей страны. Команда «Приморье» в текущем сезоне еще раз одержала победу в Кубке Национальной Федерации бадминтона России, а игроки неоднократно становились победителями и призерами международных личных турниров.

В начале континентального турнира прошел групповой этап соревнований, после которого два лучших коллектива из каждой группы выходили в плей-офф. На этом этапе «Приморье» показало 100%-ный результат, переиграв команды из Испании, Польши и Люксембурга, и вышло в финальную часть розыгрыша кубка с первого места.

В четвертьфинале была одержана победа над командой из Чехии, а затем повержены французы с одинаковым счетом – 3:0.

В финальном матче «Приморью» противостояла еще одна французская команда – Chambly Oise. В этот раз французам удалось взять только одно очко в женском одиночном разряде, а матч закончился с результатом 3:1.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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