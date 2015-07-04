"Мокрое" начало июля ждет Владивосток
Владивосток ждет серия ливневых дождей с грозами в начале второго месяца лета-2018 года. Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на 14-дневный прогноз сайта Примпогода, 3,5,6 июля в столице Приморского края ожидаются несколько ливней с грозами, а общее суммарное количество осадков со 2 по 8 июля превысит 45 мм (см. таблицу погоды). При этом температура воздуха составит +14...+17 градусов и поэтому о начале пляжного сезона думать пока не стоит.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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