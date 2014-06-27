Тарифы на тепло и горячую воду повысят с 1 июля в Приморье
С 1 июля 2018 года абоненты филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» начнут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам, утвержденными департаментом по тарифам администрации Приморского края. Тарифы на главные коммунальные услуги вырастут на 4,2% по сравнению с прошлым годом.
В соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края №72/2 от 19 декабря 2017 года тариф на услуги отопления для потребителей энергокомпании во Владивостоке, Артеме и Партизанске составит 2239,55 руб./Гкал с учетом НДС. ( до 01.07.2018 г. был 2149 рублей 28 копеек с учетом НДС.)
Тариф на горячую воду для домов с центральными тепловыми пунктами в соответствии с постановлением департамента по тарифам администрации Приморского края №73/8 от 20.12.2017 составит во Владивостоке 158,99 рублей за кубический метр с учетом НДС( до 01.07.2018 г. был 152 рубля 55 копеек), сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДГК.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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