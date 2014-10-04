В горах Хабаровского края при очень странных обстоятельствах пропал туриста из Владивостока
В воскресенье, 24 июня, в Хабаровском крае пропал турист из Владивостока. Вместе с двумя товарищами он отправился в горы, по пути ему стало плохо, и пришлось сделать остановку. Пока туристы искали сотовую связь, мужчина исчез. Предполагается, что он мог упасть со склона. На поиски отправились две группы спасателей и вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС.
Информация о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях поступила вечером 24 июня. По предварительным данным, трое жителей Владивостока отправились в поход в районе им. Лазо, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
При восхождении на гору Столовую со стороны горы Ко одному из туристов, предположительно 60 лет, стало плохо, продолжить маршрут он не смог. В этом месте отсутствовала сотовая связь, и двое участников группы оставили больного, чтобы поймать сигнал. Сделав вызов в службу 112, туристы вернулись на место, где оставили своего товарища, но мужчину не обнаружили. Они предположили, что тот мог упасть со склона. Из-за того, что в горах были низкие температуры и ветер, туристы приняли решение вернуться в поселок.
25 июня в район горы Столовой у поселка Солонцового Хабаровского края вылетел вертолет со спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Накануне в этот же район выехали шесть спасателей ДВРПСО с необходимым снаряжением.
Прибывшие в район поисковых работ спасатели и сотрудники полиции в сопровождении проводника проведут авиаразведку и обследование местности, где предположительно может находиться мужчина. Отмечается, что туристическая группа не была зарегистрирована.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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