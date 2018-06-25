Жителей Приморья свозили на опасную экскурсию на остров Аскольд (фото)

Любопытную историю рассказал в соцсетях житель Приморья, который накануне через туристическую компанию съездил на экскурсию на остров Аскольд.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт newsbox24.tv, экскурсию он купил на Фарпосте, вместе с ним в группе находилось еще около 20 человек, в том числе и дети. В итоге сразу все пошло наперекосяк. По словам, автора фото, 7 часов люди провели на шхуне, которую жёстко раскачивало, и половина туристов блевала за борт и падала в обморок.(см. фото 2,3).

Вместо катера, который обещали была шхуна. На ней нельзя было подойти к берегу, поэтому высаживались на резиновой лодке, которую накрывало волнами и воду приходилось откачивать самим туристам.

На берег вышли только 6 человек, лодка перевернулась, все были в ссадинах и царапина, мокрые. Через пол часа всех обратно забрали и сообщили, что тура не будет.

Вернуть деньги предприниматели не захотели, сказали типа готовы отдать только 1000 руб. из 3000 руб. Зато деньги принимали на карту физ. лиц, договора не заключают, страховки не оформляют. В общем хапнули экстрима туристы по полной.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]