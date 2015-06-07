Серия локальных отключений холодной воды запланирована во Владивостоке (список адресов)

26 июня во Владивостоке запланированы отключения холодного водоснабжения разной продолжительности, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vl.ru. Все отключения начнутся в разных районах города меньше, чем через час.

Время и адреса отключаемых домов:

с 09:00 по 18:00

Русская ул. 67/2, 68/1, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Петра Великого ул. 3

Светланская ул. 45, 47, 51

с 09:00 по 19:00

Енисейская ул. 20, 23, 23А, 24

Станционная ул. 1, 3

с 09:00 по 20:00

Тунгусская ул. 44, 59, 61, 63, 65, 65А, 69, 61А, 65 стр.2

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]