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Вчера, 23:06
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Серия локальных отключений холодной воды запланирована во Владивостоке (список адресов)

Серия локальных отключений холодной воды запланирована во Владивостоке (список адресов)

26 июня во Владивостоке запланированы отключения холодного водоснабжения разной продолжительности, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vl.ru. Все отключения начнутся в разных районах города меньше, чем через час.

Время и адреса отключаемых домов:

с 09:00 по 18:00

Русская ул. 67/2, 68/1, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 

Петра Великого ул. 3

Светланская ул. 45, 47, 51

с 09:00 по 19:00

Енисейская ул. 20, 23, 23А, 24

Станционная ул. 1, 3

с 09:00 по 20:00

Тунгусская ул. 44, 59, 61, 63, 65, 65А, 69, 61А, 65 стр.2

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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