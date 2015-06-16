Все коммунальные услуги подорожают с 1 июля во Владивостоке

На сайте городской администрации Владивостока опубликована информация о действующих нормативах и тарифах на коммунальные услуги, размерах платы за наём, содержание жилого помещения по городу Владивостоку с июля 2018 г., сообщают "Вести:Приморье".

В частности, тариф на электроэнергию повысится с 2,83 до 2,94 за кВтч. За холодное водоснабжение придется платить вместо 28,63 рубля 29,85 рубля за кубометр. Тариф на отведение воды составит 14,77 рубля за кубометр (сейчас — 13,19 рубля). Тариф на горячее водоснабжение повысился со 152,55 до 158,99 рубля за кубометр. Отопление подорожало с 2149,28 до 2235,55 рубля за гигакалорию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]