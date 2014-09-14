К сведению участников выборов губернатора и депутатов ЗС Приморья

Филиал федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Владивосток" (ГТРК «Владивосток») объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период с 11 августа 2018 года до ноля часов по местному времени 08 сентября 2018 года по досрочным выборам Губернатора Приморского края и дополнительным выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 4 и по одномандатному избирательному округу № 6.

Сведения о размере и оплате эфирного времени - ЗДЕСЬ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]