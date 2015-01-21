22-летнюю девушку задержали за необычную для столь юной особы деятельность
Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, 1996 г.р., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет). Играя на азарте владивостокских мужчин, девушка несколько месяцев жила припеваючи.
По версии следствия, фигурантка, действуя из корыстных побуждений, на территории Первомайского района г. Владивостока оборудовала помещение 17 компьютерами, подключенными к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с установленной на них интернет-программой, позволяющей осуществлять незаконную игорную деятельность.
Игорное заведение работало с января по март 2018 года, пока незаконная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Обвиняемая вину в совершения преступления признала в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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