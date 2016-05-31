"Это выгодно": "Диалог народов" - весь спектр туристических услуг, "Ресторация Шевелева" - живой звук, вкусная еда, приятная обстановка
Программа "Это выгодно" от 25 июня 2018 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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