В Приморье все-таки рухнул мост через реку Маревка
Накануне, 25 июня, мост через реку Маревка в Красноармейском районе Приморье был перекрыт для движения автотранспорта из-за того, что по нему пошли трещины. Позднее местные жители сообщили, что деревянный мост все-таки рухнул.
60-метровый мост через речку Маревка ремонтировали 15 лет назад. Он соединял села Измайлиха и Метеоритный с районным центром.
В этом году аварийный мост должны были отремонтировать, а затем было решено строить новый. Однако деревянная конструкция ремонта не дождалась и буквально сложилась пополам 25 июня, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
Напомним, в марте этого года жители нескольких поселков Красноармейского района уже жаловались на состояние ветхого моста.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.06.2018 Еще одному мосту в Приморье грозит обрушение
-
05.03.2018 Мост через Арсеньевку капитально отремонтировали в Приморье
-
06.07.2017 В Кавалеровском районе Приморья поврежден мост через реку Зеркальная
-
05.04.2017 В Приморье мост через Большую Уссурку восстановлен,но не может быть открыт на законных основаниях
-
10.07.2014 Мост в Лазовском районе Приморья сдадут раньше срока
-
09.04.2014 Мост через реку Киевка построят к июню
Добавить комментарий