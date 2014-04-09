В Приморье все-таки рухнул мост через реку Маревка

Накануне, 25 июня, мост через реку Маревка в Красноармейском районе Приморье был перекрыт для движения автотранспорта из-за того, что по нему пошли трещины. Позднее местные жители сообщили, что деревянный мост все-таки рухнул.

60-метровый мост через речку Маревка ремонтировали 15 лет назад. Он соединял села Измайлиха и Метеоритный с районным центром.

В этом году аварийный мост должны были отремонтировать, а затем было решено строить новый. Однако деревянная конструкция ремонта не дождалась и буквально сложилась пополам 25 июня, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Напомним, в марте этого года жители нескольких поселков Красноармейского района уже жаловались на состояние ветхого моста.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]