Госавтоинспекция Владивостока поддержала флешмоб #БезопасноеСелфи

В социальных сетях стартовал флешмоб #БезопасноеСелфи, в рамках которого водителям предлагают сфотографироваться в автомобиле с использованием ремня безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку присоединились к флешмобу и выложили свои фото в соцсети. Однако, полицейские напоминают, что делать селфи за рулем необходимо только при полной остановке транспортного средства.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД по г. Владивостоку, цель акции - напомнить водителя о том, что фотографировать себя, находясь за рулем движущейся автомашины, небезопасно. Согласно Правилам дорожного движения, во время управления автомобилем пользоваться телефоном, не оборудованным техническим устройством, запрещено. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей.

Принять участие во флешмобе может каждый. Для этого необходимо сфотографироваться в автомобиле, пристегнув ремень безопасности, после чего разместить снимки в социальных сетях с хештегом #БезопасноеСелфи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]