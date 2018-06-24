Госавтоинспекция Владивостока поддержала флешмоб #БезопасноеСелфи
В социальных сетях стартовал флешмоб #БезопасноеСелфи, в рамках которого водителям предлагают сфотографироваться в автомобиле с использованием ремня безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку присоединились к флешмобу и выложили свои фото в соцсети. Однако, полицейские напоминают, что делать селфи за рулем необходимо только при полной остановке транспортного средства.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД по г. Владивостоку, цель акции - напомнить водителя о том, что фотографировать себя, находясь за рулем движущейся автомашины, небезопасно. Согласно Правилам дорожного движения, во время управления автомобилем пользоваться телефоном, не оборудованным техническим устройством, запрещено. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей.
Принять участие во флешмобе может каждый. Для этого необходимо сфотографироваться в автомобиле, пристегнув ремень безопасности, после чего разместить снимки в социальных сетях с хештегом #БезопасноеСелфи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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