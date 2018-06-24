Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:44
  0

Госавтоинспекция Владивостока поддержала флешмоб #БезопасноеСелфи

Госавтоинспекция Владивостока поддержала флешмоб #БезопасноеСелфи

Фото: ОМВД по г. Владивостоку

В социальных сетях стартовал флешмоб #БезопасноеСелфи, в рамках которого водителям предлагают сфотографироваться в автомобиле  с использованием ремня безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку присоединились к флешмобу и выложили свои фото в соцсети. Однако, полицейские напоминают, что делать селфи за рулем необходимо только при полной остановке транспортного средства.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД по г. Владивостоку, цель акции -  напомнить водителя о том, что  фотографировать себя, находясь за рулем  движущейся автомашины, небезопасно. Согласно Правилам дорожного движения,  во время управления автомобилем пользоваться телефоном, не оборудованным техническим устройством, запрещено.  За данное правонарушение  предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей.

Принять участие во флешмобе может каждый. Для этого необходимо сфотографироваться в автомобиле, пристегнув  ремень безопасности, после чего разместить снимки в социальных сетях с хештегом #БезопасноеСелфи.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря