"Вести: Приморье": В Дальнереченске завершился ремонт грунтовой взлетно-посадочной полосы

В Дальнереченске завершился ремонт грунтовой взлетно-посадочной полосы. После дождливой весны она пришла в негодность, и целый месяц не было сообщения с Владивостоком. Теперь сюда вновь полетели самолеты малой авиации. Подробнее о том, как теперь встречают и провожают самолеты в Дальнереченске, смотрите сюжет Максима Каленника в вечернем выпуске программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" в 18.40.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]