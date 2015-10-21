"Вести: Приморье": В Дальнереченске завершился ремонт грунтовой взлетно-посадочной полосы
В Дальнереченске завершился ремонт грунтовой взлетно-посадочной полосы. После дождливой весны она пришла в негодность, и целый месяц не было сообщения с Владивостоком. Теперь сюда вновь полетели самолеты малой авиации. Подробнее о том, как теперь встречают и провожают самолеты в Дальнереченске, смотрите сюжет Максима Каленника в вечернем выпуске программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" в 18.40.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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