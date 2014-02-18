Японские ученые назвали новый вид морских червей в честь приморского коллеги

Японские ученые назвали новый вид морских червей, найденных во Вьетнаме, в честь профессора Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Алексея Чернышева.

Живущую во Вьетнаме немертину (морской червь), получившую называние Ototyphlonemertes chernyshevi Kajihara et al, впервые описала группа японских исследователей во главе с ученым Хироши Каджихара. Статья вышла в журнале Японского общества систематической зоологии, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

"А.Чернышев и Х.Каджихара - коллеги, они работают над совместными научными статьями, знают друг друга, вместе в одной области много лет, поэтому и назвали новый вид в честь российского ученого. Были случаи, когда Алексей открывал какие-то виды, называл их в честь своих коллег", - отметил сотрудник пресс-службы ДВФУ Александр Зверев.

Это четвертый вид существ, названных в честь профессора А.Чернышева. Также его имя носят голожаберный моллюск Aenigmastyletus alexei, кумовой рак Vemakylindrus chernyshevi и камптозия Coriella chernyshevi.

"Сложно сказать, почему в честь одних людей называют виды, в честь других - нет. Но если это происходит, считается очень почетным. Тебе словно ставят памятник при жизни. Люди, которые разбираются в вопросе, высоко ценят подобные вещи", - отметил А. Чернышев, слова которого приводит пресс-служба ДВФУ.

Ученый отмечает, что пока сложно предугадать практическое значение нового вида, его биологический потенциал и последующее применение.

Новый вид немертин, названный в честь ученого ДВФУ, достаточно широко распространен, обитает в прибрежном песке тропической зоны. Эти немертины очень маленькие, и вряд ли могут использоваться для выделения новых веществ. Однако, по мнению ученых, из-за массовости они могут быть полезны для мониторинга экологических процессов.

Доктор биологических наук А.Чернышев исследует морских беспозвоночных с конца 1980-х годов. Он открывает новые виды и занимается их описанием, исследует морфологию, проводит генетические исследования, совместно с другими коллегами занимается вопросами биохимии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]