Гендиректор ДЦСС и "Дальневосточного завода "Звезда" уволился из компаний
Генеральный директор АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС) и АО "Дальневосточный завод "Звезда" (на его базе строится судостроительный комплекс "Звезда") Юрий Фильченок уволился из компаний по собственному желанию, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".
По данным пресс-службы ДЦСС, обязанности гендиректора АО "ДЦСС" исполняет заместитель гендиректора по экономике и финансам Людмила Лившиц, гендиректора АО "ДВЗ "Звезда" - первый заместитель гендиректора Владимир Горяйнов.
В настоящее время 75% минус 2 акции АО "ДЦСС", крупнейшего предприятия отрасли на Дальнем Востоке, принадлежат АО "Современные технологии судостроения" (СТС, 89% у "Роснефтегаза", по 5,5% у "РН-Транс" и "ГПБ-Промышленные инвестиции"), блокпакет закреплен за АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).
По данным ТАСС, Юрий Фильченок покинул компанию в связи с переходом на другую работу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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