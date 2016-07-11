Сильный дождь ожидается на юго-востоке Приморья

26 июня на северо-западе Желтого моря зародится циклон, который ночью 27 июня выйдет на север Японского моря и будет смещаться вблизи побережья Приморья. Поэтому 27 июня на юге края ожидается дополнительная порция дождей, на юго-востоке не исключен сильный дождь.

Ночные температуры составят +11…+18°C, на северо-востоке +1…+8°C. Днем воздух будет прогреваться до +22…+27°C, на побережье до +12…+19°C.

Сегодня во Владивостоке облачная погода, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура ночью +12…+14°C, днем +15…+17°C.

В ночь на среду, 27 июня, вероятность дождя еще сохранится. Днем распогодится, ветер поменяет направление на северо-западное, воздух прогреется до +18…+21°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]