Сильный дождь ожидается на юго-востоке Приморья
26 июня на северо-западе Желтого моря зародится циклон, который ночью 27 июня выйдет на север Японского моря и будет смещаться вблизи побережья Приморья. Поэтому 27 июня на юге края ожидается дополнительная порция дождей, на юго-востоке не исключен сильный дождь.
Ночные температуры составят +11…+18°C, на северо-востоке +1…+8°C. Днем воздух будет прогреваться до +22…+27°C, на побережье до +12…+19°C.
Сегодня во Владивостоке облачная погода, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура ночью +12…+14°C, днем +15…+17°C.
В ночь на среду, 27 июня, вероятность дождя еще сохранится. Днем распогодится, ветер поменяет направление на северо-западное, воздух прогреется до +18…+21°C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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