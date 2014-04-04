"Луч-Энергия" сменит название перед стартом сезона ФНЛ
Владивостокский клуб "Луч-Энергия" и еще два клуба - "Ротор-Волгоград" и нижегородский "Олимпиец" - поменяют свои названия перед стартом следующего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, клуб из Владивостока отбросит приставку и будет носить название "Луч". Волгоградская команда будет именоваться "Ротором", клуб уже носил это название в период с 1974 по 2015 год. "Олимпиец" с нового сезона будет переименован в "Нижний Новгород".
Первый тур ФНЛ сезона-2018/19 стартует 17 июля. В прошлом сезоне "Олимпиец" занял 12-е место в ФНЛ. "Луч- Энергия" и "Ротор-Волгоград" расположились в зоне вылета, но смогли сохранить прописку в ФНЛ из-за того, что ряд клубов не смог пройти лицензирование Российского футбольного союза.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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