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"Луч-Энергия" сменит название перед стартом сезона ФНЛ

Фото: «Приморская газета»

Владивостокский клуб "Луч-Энергия" и еще два клуба - "Ротор-Волгоград" и нижегородский "Олимпиец" - поменяют свои названия перед стартом следующего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, клуб из Владивостока отбросит приставку и будет носить название "Луч". Волгоградская команда будет именоваться "Ротором", клуб уже носил это название в период с 1974 по 2015 год. "Олимпиец" с нового сезона будет переименован в "Нижний Новгород".

Первый тур ФНЛ сезона-2018/19 стартует 17 июля. В прошлом сезоне "Олимпиец" занял 12-е место в ФНЛ. "Луч- Энергия" и "Ротор-Волгоград" расположились в зоне вылета, но смогли сохранить прописку в ФНЛ из-за того, что ряд клубов не смог пройти лицензирование Российского футбольного союза.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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