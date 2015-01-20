"Восток в Сети" - дальневосточники помешались на футболе

«Восток в Сети» - программа, которая объединяет интересны дальневосточников. 4 миллиона жителей Дальнего Востока обращаются к интернету, чтобы найти ответы на самые необычные вопросы, получить лайфхаки по злободневным темам. С помощью поисковика "Яндекс" расскажем о самых популярных запросах в Сети среди жителей Дальневосточного федерального округа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]