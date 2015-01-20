"Восток в Сети" - дальневосточники помешались на футболе
«Восток в Сети» - программа, которая объединяет интересны дальневосточников. 4 миллиона жителей Дальнего Востока обращаются к интернету, чтобы найти ответы на самые необычные вопросы, получить лайфхаки по злободневным темам. С помощью поисковика "Яндекс" расскажем о самых популярных запросах в Сети среди жителей Дальневосточного федерального округа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.06.2018 Канал "Восток 24" рассказал Президенту почему корова это говядина
-
09.06.2018 "Восток 24" теперь и в сети "Ростелеком" (фото)
-
01.06.2018 "Восток в сети". Дальневосточники не интересуются политикой, зато хотят много знать про принца Гарри
-
22.08.2017 Как дальневосточники тратят деньги на развлечения?
-
11.07.2017 «Ростелеком» организовал бесплатный Wi-Fi на Спортивной набережной Владивостока
-
20.01.2015 За новогодние праздники приморцы "наговорили" по телефону на 230 тысяч минут
Добавить комментарий