Приморские синоптики дали окончательный прогноз по циклону из Желтого моря

Сегодня и ближайшей ночью влияние фронтальных разделов на Приморье сохранится. Пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах грозы. Температурный фон существенно не изменится.

В среду днем дожди прекратятся, прояснит. Максимальная температура воздуха повысится на 3 — 5 градусов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", к вечеру с запада подойдут новые атмосферные фронты, которые снова принесут дожди, в отдельных районах ливни, грозы.

Ближайшей ночью, как и предполагалось ранее, с акватории Желтого моря на Японское выйдет циклон. Однако его траектория пройдет южнее побережья Приморья, над центральной частью Японского моря, и его влияние на погоду в крае будет минимально. Сильных дождей на юге края не будет.

Во Владивостоке сегодня облачно, возможен небольшой дождь. Ветер сильный. Температура воздуха +16...+19 °C. В среду в городе переменная облачность. Ночью пройдет небольшой дождь, днем большую часть дня без осадков и лишь в конце дня вероятен небольшой дождь. Температура воздуха ночью существенно не изменится, +13...+15 °C, дневная повысится на 2 — 4 градуса, +19...+21 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]