Приморские синоптики дали окончательный прогноз по циклону из Желтого моря
Сегодня и ближайшей ночью влияние фронтальных разделов на Приморье сохранится. Пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах грозы. Температурный фон существенно не изменится.
В среду днем дожди прекратятся, прояснит. Максимальная температура воздуха повысится на 3 — 5 градусов.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", к вечеру с запада подойдут новые атмосферные фронты, которые снова принесут дожди, в отдельных районах ливни, грозы.
Ближайшей ночью, как и предполагалось ранее, с акватории Желтого моря на Японское выйдет циклон. Однако его траектория пройдет южнее побережья Приморья, над центральной частью Японского моря, и его влияние на погоду в крае будет минимально. Сильных дождей на юге края не будет.
Во Владивостоке сегодня облачно, возможен небольшой дождь. Ветер сильный. Температура воздуха +16...+19 °C. В среду в городе переменная облачность. Ночью пройдет небольшой дождь, днем большую часть дня без осадков и лишь в конце дня вероятен небольшой дождь. Температура воздуха ночью существенно не изменится, +13...+15 °C, дневная повысится на 2 — 4 градуса, +19...+21 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
06.09.2017 Летнее тепло не спешит покидать Приморье
-
07.06.2017 К вечеру интенсивность осадков усилится в Приморье
-
16.02.2017 Активный циклон может испортить погоду в Приморье
-
12.05.2015 Мощный циклон принёс дожди в Приморье
-
03.09.2014 Владивосток попадет в самый центр "Шанхайского циклона". Уточненный прогноз
-
19.03.2014 Циклон принесет в Приморье очередную порцию тепла и осадки
Добавить комментарий