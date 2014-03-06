Молодой учитель истории из Владивостока приговорен к трем годам колонии за наркотики
Во Владивостоке осужден 22-летний учитель. Он преподавал историю и обществознание в одной из общеобразовательных школ Владивостока. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", у учителя в январе 2018 года обнаружили наркотическую смесь массой 9,06 грамм. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).
Первореченский районный суд Владивостока назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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