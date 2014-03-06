Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:01
  0

Молодой учитель истории из Владивостока приговорен к трем годам колонии за наркотики

Молодой учитель истории из Владивостока приговорен к трем годам колонии за наркотики

Во Владивостоке осужден 22-летний учитель. Он преподавал историю и обществознание в одной из общеобразовательных школ Владивостока. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", у учителя в январе 2018 года обнаружили наркотическую смесь массой 9,06 грамм. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Первореченский районный суд Владивостока назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря