"Вести: Приморье": В Приморье прошел конкурс трактористов: кому не покорилась целина?

Поле у села Перетино не пахали 30 лет, так что участникам конкурса трактористов среди хозяйств "Золотой долины" пришлось бороздить целину. Состязались и люди, и техника. Кому не покорилась тяжелая приморская почва? А кто с легкостью прошёл свои полгектара? И почему старожилам-колхозникам из Белоруссии в Партизанском районе Полесье мерещится? Подробности конкурсной вспашки, герои первой борозды на фоне красивых сельских пейзажей — всё это в репортаже Ольги Катренко. Смотрите "Вести: Приморье" сегодня, в 21.45, на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]