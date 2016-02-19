"Вести: Приморье": В Приморье прошел конкурс трактористов: кому не покорилась целина?
Поле у села Перетино не пахали 30 лет, так что участникам конкурса трактористов среди хозяйств "Золотой долины" пришлось бороздить целину. Состязались и люди, и техника. Кому не покорилась тяжелая приморская почва? А кто с легкостью прошёл свои полгектара? И почему старожилам-колхозникам из Белоруссии в Партизанском районе Полесье мерещится? Подробности конкурсной вспашки, герои первой борозды на фоне красивых сельских пейзажей — всё это в репортаже Ольги Катренко. Смотрите "Вести: Приморье" сегодня, в 21.45, на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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