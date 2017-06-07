Анонс на 27 июня

27 июня в 16.40 во Всероссийском детском центре «Океан» состоится торжественная церемония открытия новой смены «Мы, молодые, надежды страны!»

27 июня в 10.00 – Администрация Приморского края (Светланская, 22) – очередное заседание депутатов Законодательного собрания. Онлайн.

27 июня в 13.00 – Владивосток, библиотека им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) – экскурс в историю «Дыхание Японии во Владивостоке».

27 июн в 18.00 – Владивосток, Парк Победы – танцевальный вечер для пенсионеров.

27 июня в 18.30 – Владивосток, танцевальная студия «Контакт» (Светланская, 48) – мастер-класс по танцевальному направлению леди латина.

27 июня в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – Александр Тростянский (скрипка, Москва).

27 июня в 19.00 – Владивосток, библиотека «Бук» (Светланская, 55) – мастер-класс по китайскому языку.

27 июня в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Лебединое озеро».

27 июня – Всемирный день рыболовства.

27 июня – День микро-, малых и средних предприятий.

27 июня – День молодежи России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]