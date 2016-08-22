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Житель Владивостока обокрал спящую в баре девушку

Житель Владивостока обокрал спящую в баре девушку

Фото: Эхо столицы

Прокурором Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Виолетту Дорожкину, в марте 2018 года фигурант находился в одном из кафе-баров в центре г. Владивостока. После совместного распития алкогольных напитков с малознакомой девушкой, он, воспользовавшись тем, что потерпевшая уснула на диване, снял с нее золотую цепочку, браслет, подвеску, серьги и скрылся с места преступления.

Обнаружив пропажу золотых изделий, потерпевшая обратилась в полицию, после чего злоумышленник был задержан. В ходе следствия золотые украшения стоимостью свыше 190 тыс. рублей изъяты у обвиняемого сотрудниками полиции и возвращены потерпевшей.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу. За содеянное обвиняемому грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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