Житель Владивостока обокрал спящую в баре девушку
Прокурором Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Виолетту Дорожкину, в марте 2018 года фигурант находился в одном из кафе-баров в центре г. Владивостока. После совместного распития алкогольных напитков с малознакомой девушкой, он, воспользовавшись тем, что потерпевшая уснула на диване, снял с нее золотую цепочку, браслет, подвеску, серьги и скрылся с места преступления.
Обнаружив пропажу золотых изделий, потерпевшая обратилась в полицию, после чего злоумышленник был задержан. В ходе следствия золотые украшения стоимостью свыше 190 тыс. рублей изъяты у обвиняемого сотрудниками полиции и возвращены потерпевшей.
В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу. За содеянное обвиняемому грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.06.2018 Во Владивостоке перед судом предстанет посредник в схеме наркоманских «закладок»
-
18.12.2017 Житель Красноярского края убил свою владивостокскую знакомую киркой
-
18.12.2017 Мужчина "киркой" забил насмерть свою знакомую из Владивостока
-
13.12.2017 Неправильно набранный номер обошелся жительнице Владивостока в 42 тысячи рублей
-
02.03.2017 В Спасске продавец-консультант своровал ювелирные изделия из магазина
-
22.08.2016 Житель Владивостока украл у своего соседа дорогой велосипед
Добавить комментарий