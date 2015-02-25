Жительница Владивостока организовала нелегальное игорное заведение
Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, 1996 г.р., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на заместителя прокурора Первомайского района Владивостока Константина Артемова, фигурантка, действуя из корыстных побуждений, оборудовала помещение 17 компьютерами, подключенными к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с установленной на них интернет-программой, позволяющей осуществлять незаконную игорную деятельность.
Игорное заведение работало с января по март 2018 года, пока незаконная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Обвиняемая вину в совершения преступления признала в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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