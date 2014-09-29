Молодежная сборная Приморского края – шестая в России

В Заречном прошла IV летняя Спартакиада молодежи России. Приморский край в турнире представляла команда юниоров «Спартака-Приморье».

На групповом этапе приморская команда заняла третье место, одержав три победы и потерпев два поражения. В «утешительной» серии плей-офф юные спартаковцы в полуфинале за 5-8 места вырвали победу у сверстников из Новосибирска, а в финале за 5 место уступили команде из Самарской области. В итоге юниорская сборная Приморского края заняла 6 место на Спартакиаде молодежи, в которой принимали участие 12 команд. Победителем Спартакиады стала команда Москвы, «серебро» у Московской области, «бронза» у Санкт-Петербурга.

Состав приморской команды: Данил Горбунов, Роман Бутынец, Георгий Пилипчук, Сергей Грашкин, Илья Былков, Захар Терно, Максим Губин, Андрей Лукашов, Алексей Медведев. Тренеры – Александр Петухов и Андрей Костко.

Результаты:

Групповой этап

Краснодарский край – Приморский край 85:57

Приморский край – Красноярский край 83:72

Приморский край – Московская область 54:69

Челябинская область – Приморский край 40:100

Нижегородская область – Приморский край 82:103

1/2 финала за 5-8 места

Приморский край – Новосибирская область 85:79

Финал за 5 место

Самарская область – Приморский край 68:58

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]