Молодежная сборная Приморского края – шестая в России
В Заречном прошла IV летняя Спартакиада молодежи России. Приморский край в турнире представляла команда юниоров «Спартака-Приморье».
На групповом этапе приморская команда заняла третье место, одержав три победы и потерпев два поражения. В «утешительной» серии плей-офф юные спартаковцы в полуфинале за 5-8 места вырвали победу у сверстников из Новосибирска, а в финале за 5 место уступили команде из Самарской области. В итоге юниорская сборная Приморского края заняла 6 место на Спартакиаде молодежи, в которой принимали участие 12 команд. Победителем Спартакиады стала команда Москвы, «серебро» у Московской области, «бронза» у Санкт-Петербурга.
Состав приморской команды: Данил Горбунов, Роман Бутынец, Георгий Пилипчук, Сергей Грашкин, Илья Былков, Захар Терно, Максим Губин, Андрей Лукашов, Алексей Медведев. Тренеры – Александр Петухов и Андрей Костко.
Результаты:
Групповой этап
Краснодарский край – Приморский край 85:57
Приморский край – Красноярский край 83:72
Приморский край – Московская область 54:69
Челябинская область – Приморский край 40:100
Нижегородская область – Приморский край 82:103
1/2 финала за 5-8 места
Приморский край – Новосибирская область 85:79
Финал за 5 место
Самарская область – Приморский край 68:58
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.02.2017 Хоккеисты владивостокского «Адмирала» попали в состав олимпийской сборной
-
13.09.2016 Женская команда «Спартак-Приморье» - чемпион России!
-
08.03.2015 Приморские кикбоксёры завоевали 4 медали на всероссийских соревнованиях
-
11.02.2015 Мужская сборная команда Приморского края по пауэрлифтингу федерации спорта слепых заняла первое место на Чемпионате России
-
30.11.2014 Фестиваль «В будущее со спортом» прошел в Приморье
-
29.09.2014 Юные футболисты Артема – в четверке лучших в стране
Добавить комментарий