Транспортным предприятиям Владивостока рекомендовано в субботу продлить работу автобусов

30 июня во Владивостоке отметят очередную годовщину со дня рождения города. Праздничные мероприятия затянутся до позднего вечера, поэтому автотранспортным предприятиям Владивостока рекомендовано в этот день продлить работу автобусов до полуночи.

Как сообщает пресс-служба администрации города, с таким обращением к руководителям компаний-перевозчиков администрация Владивостока обращается ежегодно. В первую очередь речь идет о маршрутах, которые пролегают через центр города. Большинство предприятий идут навстречу рекомендациям и продлевают работу автобусов, чтобы горожане и многочисленные гости краевого центра после праздничных гуляний могли вовремя вернуться домой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]