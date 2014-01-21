Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:13
  0

Транспортным предприятиям Владивостока рекомендовано в субботу продлить работу автобусов

Транспортным предприятиям Владивостока рекомендовано в субботу продлить работу автобусов

30 июня во Владивостоке отметят очередную годовщину со дня рождения города. Праздничные мероприятия затянутся до позднего вечера, поэтому автотранспортным предприятиям Владивостока рекомендовано в этот день продлить работу автобусов до полуночи.

Как сообщает пресс-служба администрации города, с таким обращением к руководителям компаний-перевозчиков администрация Владивостока обращается ежегодно. В первую очередь речь идет о маршрутах, которые пролегают через центр города. Большинство предприятий идут навстречу рекомендациям и продлевают работу автобусов, чтобы горожане и многочисленные гости краевого центра после праздничных гуляний могли вовремя вернуться домой.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря