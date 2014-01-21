Транспортным предприятиям Владивостока рекомендовано в субботу продлить работу автобусов
30 июня во Владивостоке отметят очередную годовщину со дня рождения города. Праздничные мероприятия затянутся до позднего вечера, поэтому автотранспортным предприятиям Владивостока рекомендовано в этот день продлить работу автобусов до полуночи.
Как сообщает пресс-служба администрации города, с таким обращением к руководителям компаний-перевозчиков администрация Владивостока обращается ежегодно. В первую очередь речь идет о маршрутах, которые пролегают через центр города. Большинство предприятий идут навстречу рекомендациям и продлевают работу автобусов, чтобы горожане и многочисленные гости краевого центра после праздничных гуляний могли вовремя вернуться домой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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