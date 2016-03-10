Лодочную переправу организуют на месте поврежденного моста через реку Маревка в Красноармейском районе

Аварийный мост через реку Маревка в Красноармейском районе Приморья полностью закрыли для пешеходного и транспортного движения. Чтобы обеспечить жителям близлежащих сел Измайлиха и Метеоритный возможность добираться до районного центра и обратно наиболее коротким путем, рядом с поврежденной конструкцией организуют лодочную переправу.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, причиной обрушения моста стало нарушение жителями поселков запрета на проезд по мосту. Для решения проблемы на место отправились представители районной администрации, специалисты Примавтодора и территориального отделения ГУ МЧС России по Приморскому краю. Они проведут обследование и представят несколько новых решений, которые позволят восстановить движение через реку на время, пока не будет построен новый мост.

Ранее для организации временной схемы движения рассматривались варианты строительства объезда рядом со старым мостом, использования понтонного сооружения или паромной переправы.

Пока решение окончательно не будет принято, в качестве временной меры будет организована лодочная переправа, чтобы обеспечить людям возможность добираться до райцентра и обратно наиболее коротким путем.

Напомним, мост через реку Маревка, соединяющий поселки Измайлиха и Метеоритный с районным центром, просел на минувших выходных. По словам местной администрации, конструкция протяженностью 60 метров последний раз ремонтировалась в 2003 году.

Торги на проектирование нового моста муниципалитет объявит в начале июля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]