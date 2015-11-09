Едва не погибшие в Приморье птенцы воробья скоро "встанут на крыло"

Птенцы, которых выхаживает Екатерина Беляева из Партизанска, открыли глазки, постепенно оперяются и скоро "встанут на крыло". Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на dps_control.



Напомним, на днях в пригороде Партизанска градом убило мать воробьев. Заботу о маленьких птенцах взяла на себя жительница города Екатерина. Она разместила пост в соцсети о помощи с просьбой по возможности принести червяков для птенцов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]