Едва не погибшие в Приморье птенцы воробья скоро "встанут на крыло"
Птенцы, которых выхаживает Екатерина Беляева из Партизанска, открыли глазки, постепенно оперяются и скоро "встанут на крыло". Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на dps_control.
Напомним, на днях в пригороде Партизанска градом убило мать воробьев. Заботу о маленьких птенцах взяла на себя жительница города Екатерина. Она разместила пост в соцсети о помощи с просьбой по возможности принести червяков для птенцов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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