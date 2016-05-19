Во Владивостоке сотрудники управления Ространснадзора обвиняются в мошенничестве

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении двух государственных инспекторов отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, фигуранты, используя свое служебное положение, путем обмана представителей юридических лиц, оказывающих услуги в сфере автотранспортных перевозок в городах Уссурийск и Находка, похитили денежные средства компаний за якобы их исключение из плана проверок ведомством.

При этом в силу своего должностного положения они достоверно знали, что в их полномочия не входит исключение объектов транспортной инфраструктуры из плана проверок УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора. В результате мошеннических действий в общей сложности злоумышленники получили более 350 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]