Во Владивостоке сотрудники управления Ространснадзора обвиняются в мошенничестве
Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении двух государственных инспекторов отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, фигуранты, используя свое служебное положение, путем обмана представителей юридических лиц, оказывающих услуги в сфере автотранспортных перевозок в городах Уссурийск и Находка, похитили денежные средства компаний за якобы их исключение из плана проверок ведомством.
При этом в силу своего должностного положения они достоверно знали, что в их полномочия не входит исключение объектов транспортной инфраструктуры из плана проверок УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора. В результате мошеннических действий в общей сложности злоумышленники получили более 350 тыс. рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.06.2018 В Приморье начальник почты присвоила деньги, предназначенные для выплаты пенсии
-
22.02.2018 Во Владивостоке перед судом предстанет сотрудница госинспекции труда, обвиняемая в мошеннических действиях
-
13.10.2017 В Приморье директор коммерческой организации обвиняется в мошенничестве
-
24.07.2017 Бюджету Приморского края причинен ущерб в сумме 25 млн рублей
-
23.09.2016 В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о растрате и преднамеренном банкротстве ЗАО «ТМК»
-
19.05.2016 В Приморье перед судом предстанет бывшая работница сети салонов сотовой связи и её сожитель
Добавить комментарий