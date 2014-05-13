В микрорайоне «Зеленый угол» построят автомобильную развязку. Проект строительства объекта утвердила администрация Владивостока, соответствующее постановление, подписанное главой города, опубликовано на официальном сайте мэрии. Новая автомобильная развязка должна появиться в районе ТЭЦ-2 на трассе Де-Фриз – Седанка между съездами в районе Фадеева и Снеговой.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, новая автомобильная развязка нужна, чтобы жителям нового микрорайона, который строит на Нейбута «Восточный Луч», было удобнее добираться домой, не делая огромный крюк.

Согласно утвержденной документации, площадь территории, на которой по проекту планируется строить сеть дорожных сооружений, составляет 30,23 га. Расчетная скорость, с которой автомобилям можно будет двигаться по трассе – 80 км/ч. Дорога должна быть четырехполосной, каждая – шириной 3,5 м.

Кроме того, утвержден проект и системы водоотведения для «восстановления экологической обстановки». Здесь под развязкой проложат трубы шириной 1200 мм и длиной 1996 м. В инфраструктуру линейного объекта также войдет канализационная насосная станция «Новый город», камера гашения напора, резервные накопительные ёмкости.

В мае проект был утвержден на публичных слушаниях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]