Во Владивостоке байкеры устроили опасные гонки
Накануне, 25 июня, на трассе Владивосток-Артем несколько байкеров устроили опасные показательные выступления, немало не задумываясь о том, что представляют явную угрозу для участников дорожного движения. Видео с трюками появилось в социальных сетях. У себя в Инстаграм байкеры сообщают, что это клуб "300+".
В электронных СМИ нередко появляются сообщения о трагических происшествиях с мотоциклистами, которые ведут себя легкомысленно на дорогах. Один особо резонансный произошел 31 июля 2017 года. Разбилась известная во Владивостоке женщина-байкер Моника.
Напомним, что мотоциклистка на BMW S1000RR, двигаясь со стороны бухты Патрокл на улицу Снеговую, не справилась с управлением и въехала в барьерное ограждение. В результате ДТП она получила тяжелую сочетанную травму, от которой скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Установлено, что разбившаяся в ДТП 31 июля, неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения. Стаж вождения погибшей на момент аварии составлял 21 год. Ивестие о гибели 40-летней мото-звезды, катавшей по Владивостоку под псевдонимом Моника, вызвало бурное общественное обсуждение. Мотоциклистка была знаменита: ее Instagram-аккаунт на момент смерти насчитывал более 137 тысяч подписчиков, а после сообщения о случившемся их число возросло на 7 тысяч. Женщина не скрывала, что любила адреналин: на своем спортивном мотоцикле BMW S1000 RR она развивала скорость более 250 км/ч.
На фото - Моника.
Видео с Newsbox24.tv
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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