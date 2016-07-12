Во Владивостоке мужчину ранили из травмата в подъезде жилого дома
Врачи скорой госпитализировали жителя Владивостока с телесными повреждениями, полученными в результате ранения из травматического пистолета. По словам потерпевшего, в подъезде на него напал неизвестный мужчина.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, в темное время суток на лестничной площадке одного из домов на Луговой на потерпевшего напал мужчина в неадекватном состоянии. По предварительной информации, он также проживает в этом доме.
В результате случившегося словесного конфликта хулиган достал травматический пистолет «Оса» и несколько раз выстрелил в потерпевшего, после чего скрылся. Родные пострадавшего вызвали скорую, врачи которой доставили его в травматологическое отделение одной из больниц.
Сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили пять стреляных гильз и начали поиск подозреваемого в нападении. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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