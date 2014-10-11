Учебно-поисковый выставочный центр открывается в Приморье
28 июня 2018 года, в 16.00 состоится открытие Учебно-поискового выставочного центра Приморского регионального отделения "Поискового движения России".
Как рассказал командир Приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский, в рамках мероприятия состоится презентация музейной комнаты Поискового объединения "АвиаПоиск", в которой представлены поисковые находки, собранные приморскими поисковиками за 11 лет работы, в том числе, тематические экспозиции, посвящённые экипажам бомбардировщиков Пе-2 и ДБ-3 и пассажирам летающей лодки "Савойя С-55", а также большая экспозиция по Хасанскому сражению 1938 года.
Кроме того, можно будет познакомиться с обучающим поисковым уголком, блиндажом периода 1940-х годов и впервые увидеть образцы снаряжения военнослужащих ВВС, фрагменты вооружения военных самолётов и пехоты РККА.
В учебно-поисковом центре будет проходить специальная подготовка начинающих поисковиков по различным направлениям и курсам поисковой деятельности, включая выступления приглашённых специалистов и демонстрацию видеоматериалов.
Учебно-поисковый выставочный центр в течение нескольких месяцев создавался руками участников Поискового объединения "АвиаПоиск", а его открытие приурочено ко Дню Молодёжи.
Мероприятия пройдут по адресу: г. Артём, ул. Пестеля, 33 ст. 2 (3 этаж). Приглашаются все желающие.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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