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Учебно-поисковый выставочный центр открывается в Приморье

Учебно-поисковый выставочный центр открывается в Приморье

Фото: "Авиапоиск" ДВФО

28 июня 2018 года, в 16.00 состоится открытие Учебно-поискового выставочного центра Приморского регионального отделения "Поискового движения России".

Как рассказал командир Приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский, в рамках мероприятия состоится презентация музейной комнаты Поискового объединения "АвиаПоиск", в которой представлены поисковые находки, собранные приморскими поисковиками за 11 лет работы, в том числе, тематические экспозиции, посвящённые экипажам бомбардировщиков Пе-2 и ДБ-3 и пассажирам летающей лодки "Савойя С-55", а также большая экспозиция по Хасанскому сражению 1938 года.

Кроме того, можно будет познакомиться с обучающим поисковым уголком, блиндажом периода 1940-х годов и впервые увидеть образцы снаряжения военнослужащих ВВС, фрагменты вооружения военных самолётов и пехоты РККА.

В учебно-поисковом центре будет проходить специальная подготовка начинающих поисковиков по различным направлениям и курсам поисковой деятельности, включая выступления приглашённых специалистов и демонстрацию видеоматериалов.

Учебно-поисковый выставочный центр в течение нескольких месяцев создавался руками участников Поискового объединения "АвиаПоиск", а его открытие приурочено ко Дню Молодёжи.

Мероприятия пройдут по адресу: г. Артём, ул. Пестеля, 33 ст. 2 (3 этаж). Приглашаются все желающие.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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