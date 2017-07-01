Приморье получит новые электрички после Чемпионата мира по футболу
После Чемпионата мира по футболу в России останется определенное количество электричек, которые планируется передать в пользование регионам. Как сообщили в пресс-службе администрации края, несколько поездов прибудут для эксплуатации в Приморье. Это позволит обновить парк электропоездов. На первом этапе Приморью нужно до пяти электричек.Об этом договорился глава края Андрей Тарасенко с генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым в ходе рабочей поездки в Москву.
Также глава региона обсудил с руководителем «РЖД» изменения графика движения поездов и тепловозов, работающих на доставке грузов в Приморье и из края.
Еще одним из основных вопросов встречи стала перспектива строительства скоростной железной дороги между Приморье и китайским городом Муданцзян.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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