Первая за 30 лет борозда на многотравье близ села Перетино. Конкурс трактористов там - не просто состязание больших профессионалов в области вспашки. Сегодня это хорошая возможность одному из хозяйств плодородной «Золотой долины» поменять севооборот. Корабли полей, капитаны острого лемеха и невероятное везение Новой Силы — в репортаже Ольги Катренко.

Роскошь облачного неба и южно-морских тополей: в «Золотой долине» европейский пейзаж. И техника из Старого света, как этот 8-корпусной норвежец.

Николай Лемешевский, председатель СХПК «Новолитовск»: «А у нас сборная мира. Здесь норвежский плуг и белорусский трактор, а в хозяйстве есть и Польша, и Австрия, и немцы».

Николай Лемешевский за сборную Новолитовска выставляет лучшего механизатора, Александра Шухрина.

Александр Шухрин, механизатор СХПК «Новолитовск»: «Рабочие органы самое главное: лемехи, отвалы, предплужники».

Команду Новой Силы впервые ведет молодой и яркий Михаил Мащенко. Настроение как на футболе.

Михаил Мащенко, механизатор ООО «Агрофонд-П», с. Новая Сила: «Мы болеем всё в тракторе, и ремонтируемся на поле, и болеем на поле, и работаем...»

Судьи вот-вот разбегутся по участкам, чтобы расставить на конкурсных сотках флажки-ограничители.

Не успев начать, вязнут тягачи в тяжелой, 30 лет не паханой почве. Миша Мащенко немного смущен: «Пацаны попробовали, говорят ужас, вообще земля жесткая».

Трактора все как один «Белорусы» - 9 экипажей из хозяйств Партизанского района. Пристально следит за ними леди в соломенной шляпке. Из Полесья приехала в Приморье к сыну.

Анастасия Лемешевская, ветеран труда Республики Белорусь: «Я ж - тоже колхозница, 35 лет дояркой проработала».

Новолитовскому трактористу с норвежским плугом, между прочим, самый влажный край достается. И Александр Шухрин то и дело притормаживает, чтобы не увяз варяг в русской борозде.

Судьи намекают присмотреться к седьмой машине: скромный синенький трактор фермеров из Фроловки пашет уверенно, ровно и правильно. За штурвалом — Пётр.

Ольга Катренко, корреспондент: «Конкурс закончится и наградят сильнейших, но самый главный приз получает Новая Сила, вон там, за холмом село. Потому что поле принадлежит именно этому селу, и пахать его специально не нужно, а только взять и посеять сою».

Михаил как раз из Новой Силы. Ему и сеялку выводить на вспаханную целину. А пока - роскошь облачного неба и южно-морских тополей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]