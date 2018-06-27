Временный мост через реку Литовку в Приморье пришел в негодность

Еще один мост в Приморье пришел в негодность на федеральной трассе Артем - Находка - Порт Восточный. Это временная переправа через реку Литовку, построенная взамен обрушенного 23 февраля 2016 года моста.

Как сообщают местные жители на Wtatsapp редакции "Вести: Приморье". временную переправу строители зачем-то выложили досками, которые крошатся под тяжелыми автомобилями. С каждым днем мост преодолевать автомобилистам все труднее и труднее.

Напомним, мост через реку Литовка обрушился 23 февраля 2016 года после того, как по нему проехал большегруз. Грузовик успел проскочить, а вот легковой автомобиль, следовавший за ним, упал вместе с мостом. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Временный мост построили военные весной 2016 года. Также весной 2018 года строители приступили к возведению нового моста через реку Литовку. ⠀

Его обещают завершить до конца года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]