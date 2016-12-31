Спецтехника во Владивостоке оторвется от земли и станцует танго
В субботу, 30 июня, состоится празднование дня города во Владивостоке. На центральной площади Владивостока пройдет всемирно-известное шоу «Танцующие экскаваторы JCB». Оно начнется в 13.00 и повторится в 18.30 и 22.00. У гостей праздника будет возможность увидеть, как машины массой более восьми тонн с помощью собственной гидравлической системы отрываются от земли и поднимаются на высоту более двух метров, а мини-погрузчики танцуют танго.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, весь день выставка техники будет открыта для посетителей. Все желающие смогут посидеть в кабине настоящих строительных машин и почувствовать себя операторами спецтехники. Для детей будут организованы конкурсы и викторины с призами. Вечерние танцы экскаваторов (в 22 часа) пройдут совместно с программой файер-шоу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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