Вынесен приговор экс-главе Дирекции по строительству объектов Владивостока

Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» г. Владивостока Евгения Дещенко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностных лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организации и охраняемых законом интересов общества и государства).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, судом установлено, что Дещенко в рамках реализации программы «Развитие образования г. Владивостока» заключил два контракта на выполнение работ по реконструкции детского сада. Достоверно зная об отсутствии предусмотренных законом оснований для изменения условий муниципальных контрактов в ходе их исполнения, подписал дополнительные соглашения к ним. Условиями соглашений предусмотрел перечисление авансов за фактически невыполненные работы, перечислив подрядчику (ООО «ВладСтрой-1») в общей сумме более 100 млн. рублей бюджетных средств.

В марте 2016 года после поступления на счет строительной организации авансовых платежей директор подрядчика, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, похитил перечисленные учреждением денежные средства.

Суд назначил Дещенко наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных организациях сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]