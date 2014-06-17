Во Владивостоке перекрыто движение по пяти улицам

На данный момент во Владивостоке перекрыты Посьетская, Борисенко, Сахалинская, Енисейская и две центральные полосы на Светланской.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, проезд по Борисенко от дома № 54а до № 60 перекрыт с 11 мая до 10 июля из-за ремонта на теплосетях.

Движение по автомобильной дороге по Енисейской от дома № 8 на Енисейской до дома № 21в на Кирова временно ограничено с 10 мая до 30 августа из-за работ по перекладке участка тепловой сети.

Движение между домами № 28 и 38 на Посьетской ограничено с 1 по 30 июня из-за ремонта тепловых сетей.

Две центральные полосы на Светланской перекрыты на время демонтажа трамвайных рельс и дальнейшего асфальтирования.

Движение и парковка транспортных средств ограничены с 21 до 30 июня на улице Сахалинской в районе дома № 1в, стр. 3 на время ремонта дороги.

С 23 по 26 июня и с 30 июня по 2 июля перекрыта крайняя правая полоса Золотого моста со стороны Чуркина в центр во время установки и демонтажа светового оборудования для праздника «Крылья Востока».

С 15.00 до 23.00 30 июня будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на участке автомобильной дороги от пересечения Корабельной Набережной с Семеновской до перекрестка Корабельной Набережной и Светланской (в районе Светланской, 73) на время празднования «Крыльев Востока».

С 1 до 21 июля будет перекрыт участок автомобильной дороги на улице Фадеева в районе дома № 47 на время ремонта дороги.

В районе дома № 52 на Пушкинской с 15 июля по 25 августа будет ограничено движение на время ремонта дороги.

С 1 июля до 1 сентября будет ограничено движение автомобилей от дома № 28 до дома № 37 на Станюковича на время капитального ремонта дороги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]