"Мнение": Алексей Каспржак: "Каждый ребенок - лучший тем, что он отличен от других"
Рубрика "Мнение": директора международного детского центра "Артек" Алексея Каспржака.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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